Comune di Modena: Fondo crediti non esigibili a 92 milioni, fuori dai limiti di legge

'La voce del Fondo crediti di dubbia esigibilità è passata da 80,6 milioni di euro nel 2023 a 92,3 milioni nel 2024. Le principali componenti che lo alimentano riguardano l’IMU, la TASI e i tributi arretrati, per un totale di 17,6 milioni di euro. La tariffa sui rifiuti incide per 27,4 milioni, mentre le sanzioni del Codice della Strada raggiungono i 38 milioni'. Numeri impressionanti, nel valore assoluto e nell'aumento percentuale che si conferma ogni anno, quello relativo al fondo, iscritto a bilancio, relativo ai crediti di dubbia esigibilità del Comune di Modena. L’aumento di tale fondo, a Modena costante ogni anno rappresenta un segnale di preoccupazione non solo perché incide sulle disponibilità finanziarie del Comune ma riflette riflette una crescente difficoltà nel riscossione dei tributi e delle entrate dovute al bilancio dell’ente pubblico.



'Ritengo che tutte queste voci dovrebbero essere ridotte, almeno al minimo indispensabile. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti legislativi, introdotti lo scorso anno, per il recupero dei crediti. Stiamo lavorando per potenziare la nostra capacità di riscossione, puntando su affidamenti sempre più qualificati e mirati, in modo da ottenere risultati concreti' - ha spiegato in Consiglio l'assessore Vittorio Molinari. 'I nostri crediti cosiddetti ‘restituitivi’ sono ancora troppo elevati: dobbiamo riuscire a riscuotere in modo più rapido. Questo non lo dico solo io, ma lo sottolinea anche la Corte dei Conti, che più volte ha richiamato l’ente a un miglioramento su questo fronte, anche alla luce delle maggiori esigenze di spesa' - ha sottolineato l'assessore che nella replica al termine degli interventi dei consiglieri sul rendiconto di bilancio da lui illustrato, ha evidenziato come la cifra di oltre 92 milioni di euro comporti anche il superamento del limite di legge fissato a 91,7 milioni.Gi.Ga.