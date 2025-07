Una lunga camminata a piedi, da solo e sotto il sole di luglio, per oltre otto chilometri: è l’avventura – fortunatamente a lieto fine – vissuta ieri da un uomo di 83 anni, ospite di una casa di riposo di Modena, che si era allontanato senza avvisare nessuno.



L’allarme è scattato in serata, quando i Carabinieri delle stazioni di Maranello e Fiorano Modenese sono stati chiamati in una struttura per anziani di Formigine, in via Giardini. Il personale aveva notato l'arrivo di un uomo che, un po' spaesato, aveva raccontato di essersi perso.

I militari lo hanno identificato: si trattava di un anziano vedovo, originario della provincia di Mantova, che nel pomeriggio si era allontanato a piedi dalla residenza modenese dove risiede. Nessuno si era accorto subito della sua assenza, ma l’uomo, nonostante l’età, era riuscito a percorrere da solo un tragitto di circa otto chilometri – forse anche più – fino a raggiungere la struttura di Formigine.

Per fortuna, era in buone condizioni e non ha avuto bisogno di cure mediche. Dopo aver accertato che stesse bene, i Carabinieri lo hanno accompagnato di nuovo alla RSA di provenienza, dove è stato riaffidato agli operatori.