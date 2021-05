Forte temporale a Modena danni in via Marconi

Una pioggia intensa accompagnata solo per brevi tratti da piccoli chicchi di grandine ma da intense raffiche di vento capaci di piegare e fare cedere anche grossi alberi. Come è successo in via Marconi a Modena dove i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a seguito delle caduta di una grande piante nell'area di un parcheggio adiaceante alcune abitazioni. Intervento necessario per la messa in sicurezza dell'area e per liberare la strada.