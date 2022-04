Furto in un negozio con cocaina in tasca: doppia denuncia

La Pressa

Bloccato dalla Squadra Volante in zona Madonnina un 32enne straniero. Poche ore dopo, in centro, un 27 enne fermato con oggetti atti ad o in un parco nel quale non poteva entrare





Nel primo caso gli agenti sono intervenuti a seguito di segnalazione, da parte del personale addetto alla sicurezza di un centro commerciale in zona Madonnina, di un uomo che aveva tentato di asportare due confezioni di cuffie audio. Percependo un forte odore acre provenire dalla sua persona, gli operatori lo hanno perquisito rinvenendo, nella tasca dei suoi pantaloni, 8 dosi di cocaina ed un pezzo di hashish. L'uomo è stato altresì trovato in possesso di 660 euro in contanti, ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio.

