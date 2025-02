Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Modena ha proclamato un'astensione collettiva dall'attività giudiziaria nel settore penale per il 19 e 20 febbraio 2025. La decisione arriva in risposta alla gravissima situazione di sovraffollamento e alle recenti tragedie avvenute nelle carceri della regione, tra cui i decessi di detenuti e un incendio nella Casa Circondariale Sant’Anna di Modena. In particolare, il sovraffollamento nelle strutture penitenziarie ha raggiunto livelli insostenibili, con punte del 175% di capienza a Bologna, e oltre il 150% in altre strutture.

La Camera Penale denuncia il trattamento inumano e degradante subito dai detenuti, sottolineando come le condizioni di vita nelle carceri abbiano un impatto devastante sulla loro salute mentale, contribuendo a fenomeni di suicidio e disperazione.

In aggiunta, il Consiglio Direttivo ha evidenziato la scarsa dotazione di personale, sia nell’ambito educativo che nelle forze di polizia penitenziaria, aggravando ulteriormente la situazione.

L'astensione ha l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulla necessità di riformare il sistema penitenziario, garantendo i diritti fondamentali dei detenuti e la tutela della loro dignità. Durante i giorni di astensione, il servizio pubblico essenziale per la celebrazione dei processi penali con imputati detenuti sarà comunque garantito secondo le disposizioni di legge.

L’iniziativa sarà accompagnata da manifestazioni e iniziative politiche, con l'intento di portare attenzione alle gravi condizioni nelle carceri e stimolare una risposta adeguata da parte delle autorità competenti.