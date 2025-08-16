Gattini lanciati da auto nell'Aretino: uno si salva

Brutale vicenda di maltrattamento di animali a Ferragosto nell'aretino, tra Marciano della Chiana e Cesa; dal finestrino di un'auto sono stati lanciati due gattini: una femmina di circa due mesi si è salvata; l'altro, un maschio, purtroppo non è sopravvissuto. L'allarme è stato dato da alcuni giovani che viaggiavano su un'auto e hanno assistito alla scena, senza tuttavia riuscire a prendere il numero di targa del veicolo. I ragazzi sono scesi dall'auto e si sono precipitati per vedere in che condizioni fossero i due animali: hanno trovato la micina ancora viva e hanno contattato il numero per il recupero animali della Asl che però avrebbe dichiarato l'impossibilità di intervenire, sostenendo che l'animale 'non era incidentato'. I ragazzi hanno quindi contattato il veterinario di Castiglion Fiorentino, Alberto Brandi, che ha prestato le prime cure e disposto accertamenti radiografici. La gattina ha riportato un grave danno neurologico a una zampa anteriore e rischia la paralisi, ma è fuori pericolo di vita; è stata adottata proprio dai due giovani soccorritori. Le autorità sono state allertate, ma al momento non risultano testimoni in grado di identificare il veicolo da cui i due gattini sono stati lanciati fuori.

