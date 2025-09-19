Giorno di liberazione al Pettirosso, Milani: 'Col nuovo Ddl a rischio tutta la fauna'

Una settimana al Pettirosso di Modena sono stati liberati più di una ventina di assioli già partiti per la loro migrazione per paesi più miti. Domani è un altro sabato di liberazione al Pettirosso: alle 19 verranno liberati barbagianni e i gufi.

'Siamo ancora qua per condividere con gli amanti della natura e degli animali, il frutto di sacrifici di notti insonni e preoccupazioni per far si che questi piccoli potessero arrivare a prendere il volo, si proprio cosi barbagianni e gufi prenderanno il brevetto di volo per chissà quale destinazione, e chi interverrà sarà protagonista di questo felice evento - spiega Pieo Milani -. Proprio in queste ore è all'esame per l'approvazione il nuovo Ddl che permetterà di dare via a mattanze sempre ed ovunque distruggendo la poca fauna selvatica rimasta tra il cemento, questo Ddl permetterà di poter sparare anche in zone protette dove la gente va a funghi o a fare escursioni. A questo si aggiunge l'approvazione all'abbattimento dei lupi e sempre in queste ore vengono anche pubblicate le montature politiche per aver fatto apparire i lupi brutti sporchi cattivi invece di quegli splendidi animali selvatici quali sono. Ma oramai in Italia è questa l'atmosfera, falsità e montature per categorie che promettono un elettorato a politici che non hanno mai imparato ad essere al servizio del popolo italiano ma solo per gli amici'.

