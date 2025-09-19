Una settimana al Pettirosso di Modena sono stati liberati più di una ventina di assioli già partiti per la loro migrazione per paesi più miti. Domani è un altro sabato di liberazione al Pettirosso: alle 19 verranno liberati barbagianni e i gufi.
'Siamo ancora qua per condividere con gli amanti della natura e degli animali, il frutto di sacrifici di notti insonni e preoccupazioni per far si che questi piccoli potessero arrivare a prendere il volo, si proprio cosi barbagianni e gufi prenderanno il brevetto di volo per chissà quale destinazione, e chi interverrà sarà protagonista di questo felice evento - spiega Pieo Milani -. Proprio in queste ore è all'esame per l'approvazione il nuovo Ddl che permetterà di dare via a mattanze sempre ed ovunque distruggendo la poca fauna selvatica rimasta tra il cemento, questo Ddl permetterà di poter sparare anche in zone protette dove la gente va a funghi o a fare escursioni. A questo si aggiunge l'approvazione all'abbattimento dei lupi e sempre in queste ore vengono anche pubblicate le montature politiche per aver fatto apparire i lupi brutti sporchi cattivi invece di quegli splendidi animali selvatici quali sono. Ma oramai in Italia è questa l'atmosfera, falsità e montature per categorie che promettono un elettorato a politici che non hanno mai imparato ad essere al servizio del popolo italiano ma solo per gli amici'.
Giorno di liberazione al Pettirosso, Milani: 'Col nuovo Ddl a rischio tutta la fauna'
'Falsità e montature per categorie che promettono un elettorato a politici che non hanno mai imparato ad essere al servizio del popolo'
Una settimana al Pettirosso di Modena sono stati liberati più di una ventina di assioli già partiti per la loro migrazione per paesi più miti. Domani è un altro sabato di liberazione al Pettirosso: alle 19 verranno liberati barbagianni e i gufi.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, asse Pd-Fdi sulla comunicazione: un'opposizione destinata a rimanere tale per i prossimi decenni
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica
Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano
Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionataArticoli Recenti
Truffe via mail, dilagano le false comunicazioni giudiziarie
Seta, Federconsumatori Modena e Reggio: 'No all'aumento del costo del biglietto'
Medolla, sciopero dei dipendenti per il salario accessorio
Modena, schianto in tangenziale: coinvolto il comandante della polizia locale Alberto Sola