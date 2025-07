Giovanardi: 'Una via per i bimbi? Sì, ma per quelli palestinesi e per quelli israeliani'

'Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha annunciato la dedica di un luogo della città ai bimbi di Gaza, così come richiesto dal circolo Arci civica 15a'. Così il senatore Carlo Giovanardi.

'Mi permetto di suggerire questa dedica sia per i bambini palestinesi che per quelli israeliani, fatti a pezzi uno ad uno il 7 ottobre 2023 dai criminali terroristi di Hamas. In ambedue i casi si tratta di vittime innocenti, come lo furono le decine di migliaia di bambini tedeschi ed italiani morti nei bombardamenti alleati della seconda guerra mondiale, la cui responsabilità era però del nazifascismo e non di chi ci veniva a liberare'.