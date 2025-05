Giro d'Italia a Modena: entusiasmo, musica e colori in piazza Roma

A 97 anni dalla prima storica tappa del Giro d’Italia passata per la città, Modena accoglie oggi i corridori della Gara Rosa. Entusiasmo, musica e colori in piazza Roma per la partenza della tappa alla volta di Viadana, mentre al parco Novi Sad è stato allestito il Villaggio del Giro, con i protagonisti della carovana al seguito della corsa.

Intanto piazza Mazzini ospita la spettacolare Maxibicicletta dell’associazione Ruote Pazze, costruita negli anni ’80 da Bruno Ferrari e amici, e una preziosa esposizione di biciclette d’epoca della collezione Ferrari-Bassoli: sei esemplari storici, italiani, tedeschi e francesi, dalla fine dell’800 agli anni ’40, accompagnati da figuranti in costume. Il tutto viene animato dall’ironia dei burattini di Luciano Pignatti, con Sandrone e Fagiolino impegnati in interviste a sorpresa e incursioni tra il pubblico.