'Spalancate le porte del cuore, ognuno sa come farlo, ognuno sa dove la porta è chiusa o semichiusa, ognuno sa', ha detto il Santo Padre durante l’omelia. Alla cerimonia erano presenti circa trecento detenuti, il personale della polizia penitenziaria, il ministro Carlo Nordio, il Capo del Dap Giovanni Russo, il cardinale José Tolentino de Mendonca e Alessandro Diddi, pg del tribunale vaticano.'A me piace pensare la speranza come l’àncora che è sulla riva e noi con la corda siamo sicuri. Non perdere la speranza: è questo il messaggio che voglio darvi, dare a tutti noi, io il primo perché la speranza mai delude', ha detto il Papa.