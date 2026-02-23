Gli abusi nella chiesa: a Modena incontro col vescovo Castellucci

Giovedì 5 marzo alle 11 in arcivescovado a Modena si terrà un incontro coi giornalisti sugli 'Abusi nella Chiesa' e le iniziative intraprese dalle Chiese di Modena-Nonantola e di Carpi per la prevenzione e l'ascolto delle vittime. Il tema verrà affrontato in due momenti: una introduzione generale da parte di padre Lorenzo Prezzi, della comunità dehoniana e una informazione sugli strumenti e i criteri con cui gli abusi sono affrontati in diocesi da parte del vescovo. La mattinata vedrà la presenza del vescovo Castellucci.