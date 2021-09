'Green pass incentivo a vaccinarsi, valutare gratuità tamponi per i lavoratori'

Questa volta i tempi delle misure super restrittive non sono quelli di alcuni mesi fa quando le decisioni del governo si conoscevano due giorni prima della loro applicazione per decreto, ma i problemi nell'applicazione massiva dell'obbligo del green pass nelle realtà lavorative non è facile. Da un lato c'è il diritto dei lavoratori a scegliere l'alternativa del tampone a quella della vaccinazione per ottenere il Green Pass, ma allo stesso tempo c'è il problema dei costi e della sostituzione di un lavoratore che per forza di cosa dovrebbe essere sospeso anche nel caso di un non possesso temporaneo del certificato verde (possibile anche in caso di attesa tra un tampone e l'altro). Insomma un problema tutto italiano che pesa in termini organizzativi tanto più sulle realtà imprendotoriali dei servizi e della piccole aziende.è fiducioso in una soluzione che tuteli sia gli imprenditori che i lavoratori: 'E' giusto che il costo dei tamponi non gravi sugli imprenditori ma non lo è altrettanto che pesi totalmente sui lavoratori. Ricordiamo che posta la priorità e l'importanza della vaccinazione, il tampone rimane l'alternativa al vaccino gratuito prevista per ottenere il green pass, che come tale non è altro che uno strumento per incentivare la vaccinazione non obbligatoria. Auspicherei una gratuità del tampone per i lavoratori perché se il discorso secondo cui non sarebbe giusto che la collettività si sobbarchi del costo dei tamponi per chi non vuole vaccinarsi si estendesse alle persone che fumano gravando sul sistema sanitario, allora si andrebbe lontano. Per questo è necessario trovare un punto di equilibrio all'interno di questi provvedimenti con una organizzazione adeguata, strumenti tutele e linee operative precise nei confronti degli imprenditori. Per realtà piccole non è una cosa facile gestire eventuali sostituzioni'Di seguito l'intervista al Presidente Leone