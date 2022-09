Guardia Finanza Modena, cambio al vertice: arriva il colonello Capecci

Oggi il Colonnello Adriano D’Elia ha lasciato l’incarico di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Modena dopo quattro anni di permanenza, destinato a ricoprire quello di Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali di Roma. A subentrargli è il Colonnello Gianluca Capecci proveniente da Roma dove ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Operazioni del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.Arruolatosi nel 1997, il Colonnello Capecci, nel corso della sua carriera, ha svolto servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bologna, il Comando Generale del Corpo, l’Accademia della Guardia di Finanza con sede a Bergamo e una Tenenza in Lombardia.La cerimonia di avvicendamento si è svolta alla presenza del Comandante Regionale dell’Emilia Romagna Generale di Divisione Ivano Maccani, che ha ringraziato il Colonnello Adriano D’Elia per l’intensa e proficua opera prestata nel periodo trascorso a Modena, 'contribuendo a consolidare e rafforzare nella provincia il ruolo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza a contrasto di ogni forma di illegalità'.A margine della cerimonia il Comandante Regionale ha incontrato gli atleti Luigi Beggiato – atleta paralimpico del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, plurimedagliato alle ultime paralimpiadi di Tokyo 2021 nonchè vincitore di numerosi titoli in ambito nazionale ed internazionale – e Kevin Casali - atleta paralimpico vincitore di un oro, due argenti e due bronzi ai recenti Virtual Global Games di Cracovia.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.