Guasti al Corni e Selmi, lezioni sospese: la protesta degli studenti

Lunedì lezioni sospese per gli studenti e i docenti dell’istituto Corni di Modena, succursale di via Leonardo da Vinci e dell’Istituto Selmi, sempre nel plesso scolastico del Polo Leonardo Da Vinci. Il plesso non è fruibile a causa di una perdita all'impianto di adduzione idrica, che aveva comportato la sospensione delle lezioni per gli studenti del Corni nella giornata di sabato, su disposizione del presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei. I tecnici della Provincia sono al lavoro per predisporre un bypass provvisorio che consenta il ripristino della fornitura idrica e la successiva riparazione del guasto. Attualmente, nell’intero plesso del Polo Leonardo Da Vinci, non è possibile erogare l’acqua e di conseguenza è inibito l’utilizzo dei servizi igienici.

Sabato gli studenti di entrambi gli indirizzi dell’istituto si erano organizzati durante la prima ora di lezione per protestare di fronte alla iniziale decisione della dirigenza di tenere aperta la scuola nonostante la mancanza di acqua potabile.

'Episodi come quello di questa mattina vanno inseriti all'interno di un quadro piuttosto critico rispetto alla struttura edilizia del nostro Istituto - afferma Giorgia Di Lorenzo, rappresentante degli studenti dell'istituto Selmi -. Da oltre 5 anni il Selmi utilizza dei prefabbricati nel cortile interno per supplire alla mancanza di aule all’interno della scuola: a causa di questo problema, anche quest’anno quattro classi nella scuola si trovano a non avere un’aula fissa, spostandosi ai cambi d’ora. L’anno scorso è partita la costruzione del nuovo edificio, che verrà dato in gestione all’IIS Selmi, ponendo quindi rimedio al problema del sovraffollamento della scuola.'

'Anche il Corni da numerosi anni soffre di problemi di edilizia all’interno della sua sede presso il Polo Leonardo con aule che presentano temperature inferiori al minimo legale in diverse aule in inverno. Questo non è purtroppo un caso isolato, sono diversi gli edifici della nostra provincia che necessitano di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria. Chiediamo pubblicamente un incontro alla Provincia il prima possibile per chiarire la situazione del Polo Leonardo e per affrontare la questione dell'edilizia scolastica a Modena” - aggiunge Morgan Bazalgette della Rete degli Studenti Modena.