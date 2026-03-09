Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Guida senza patente di auto prive di assicurazione: altri due casi in due giorni

Alle Morane incidente con i carabinieri di un ventunenne privo di patente e alla Crocetta il fermo di un 30enne senza patente alla guida di auto sequestrata

A Modena, ancora una volta, una fuga in auto finisce con un incidente e una lunga lista di irregolarità. Un episodio che ricorda da vicino quello avvenuto il 28 febbraio, anche se questa volta, fortunatamente, senza vittime.
L'ultimo fatto risale al 7 marzo, quando un ventunenne straniero, già noto alle forze dell’ordine, ha ignorato l’alt dei Carabinieri lungo la via Emilia Est, dando il via a un inseguimento ad alta tensione. La corsa è terminata in via La Spezia, dove il giovane ha perso il controllo della Fiat Punto, finendo fuori strada e urtando l’auto dei militari. Dopo un tentativo di fuga a piedi e una violenta resistenza, è stato arrestato. Nell’auto, priva di assicurazione e revisione, sono stati trovati un coltello e tessere sanitarie rubate. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo i domiciliari.

 

Due giorni prima un altro intervento della Polizia locale aveva portato alla luce una situazione simile: un trentenne, fermato alla Crocetta per guida irregolare, è risultato senza patente e alla guida di un’auto non assicurata, già sequestrata un mese prima. Per lui sono scattate sanzioni per oltre settemila euro e un nuovo sequestro del veicolo.
Due episodi diversi, ma un unico filo conduttore: controlli che, grazie al lavoro costante delle forze dell’ordine, continuano a intercettare comportamenti pericolosi e a tutelare la sicurezza sulle strade modenesi.

Sgombero nomadi Tav, surreali critiche dal Pd: bisognava intervenire prima

Policlinico Modena, quel parcheggio è una vergogna

Ventunenne senza patente fugge all'alt e si scontra con i carabinieri: arrestato

Continua a Modena la folle corsa del diesel: il 41% ha raggiunto o superato i 2 euro

Ausl e Aou di Modena, in arrivo 54 milioni per tre nuove sale operatorie e l'edificio materno-infantile

Senza patente alla guida di un'auto sotto sequestro: denuncia e multa da 7000 euro

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena, addio a don Angelo Sandri: aveva 98 anni

Cittadinanza onoraria ai bimbi stranieri: 6700 euro ancora a Babau per un progetto grafico

Eccidio di Navicello, 81 anni fa l’uccisione di 10 partigiani da parte dei nazifascisti

