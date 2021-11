Gustare Modena al ristorante: al giovedì la qualità a portata di tutti

C'è tempo fino al 25 novembre per poter gustare i piatti preparati dai ristoranti aderenti alla rassegna. L'iniziativa di promozione della Ristorazione Modenese, ideata da FIEPET (Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici) Confesercenti Modena e volta inoltre a valorizzare prodotti tipici e territorio, si terrà tutti i giovedì fino al 25 novembre nei ristoranti selezionati. Una ventina anche i menù proposti a cui se ne aggiungono un paio di altrettanti locali, ideatiper vegetariani e per chi ha intolleranze al glutine, pensati ed elaborati appositamente per l'occasione, in cui tradizione ed estro creativo culinario sono perfettamente combinati assieme.I piatti protagonisti della rassegna sono preparati e realizzati con i prodotti tipici del territorio DOC, DOP e IGP: l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, i Lambruschi di Modena DOC e DOP, il Parmigiano Reggiano DOP , il Prosciutto di Modena DOP, lo Zampone e Cotechino di Modena IGP. Tra le proposte: tortellini, passatelli, tortelloni e tagliatelle; gnocco fritto e crescentine; zamponi e cotechini, cucinati secondo la tradizione. Ma è pure ampia l'offerta di pietanze ‘ripensate' come il risotto al cotechino e gocce di Lambrusco o gli gnocchetti di zucca in crema di Parmigiano Reggiano e Aceto Balsamico Tradizionale, o per i secondi i nuggets di Zampone di Modena con maionese all'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, per arrivare al filetto di maiale al Lambrusco in crosta di Parmigiano Reggiano. Il vino, che si sposa con tutti questi piatti, è sicuramente il Lambrusco nelle sue diverse declinazioni: Grasparossa, Sorbara, Salamino e Modena. Non mancano i dolci tipici quali zuppa inglese, crostate e semifreddi all'amaretto con ciliegie di Vignola.Tutti i ristoranti sono accumunati dall'opportunità di offrire un menu degustazione completo, dall'antipasto al dolce, in molti casi bevande comprese, ad un costo ragionevole: da 25,00 a 40,00 euro. Per consolidare poi il rapporto con la clientela confermata quest'anno la fidelity card (da richiedere direttamente ai ristoratori aderenti) per premiare gli habitué della rassegna. Ad ogni ristorante visitato si potrà richiedere un timbro. Una volta raccolti il numero di timbri necessari, si potrà richiedere il premio - visite guidate di cantine con degustazione finale, confezioni di Parmigiano Reggiano, confezioni di lambruschi Chiarli, per arrivare alle bottigliette di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena invecchiato almeno12 anni.I Giovedì Gastronomici sono promossi da Confesercenti in collaborazione con i principali Consorzi di tutela dei prodotti tipici del territorio modenese, a cui va il particolare ringraziamento dell'Associazione. La loro presenza alla rassegna enogastronomica conferisce ulteriore garanzia di qualità dei prodotti alla base dei piatti proposti. L'iniziativa ha inoltre ricevuto il Patrocinio della Provincia e del Comune di Modena oltre che della Camera di Commercio. Sono preziosi sponsor: Caffè Cagliari, Chiarli, Special Formaggi e BPER Banca.Anche in questa occasione è stata realizzata una pratica guida dell'iniziativa: un libretto tascabile con tutti i riferimenti dei ristoranti, la descrizione dei menù offerti e i relativi prezzi. Un utile vademecum in distribuzione gratuita presso tutte le sedi di Confesercenti Modena, i ristoranti e i punti informativi dei maggiori comuni della provincia. La lista dei ristoranti aderenti è inoltre scaricabile dal sito www.giovedigastronomici.it.