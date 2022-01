Hub via Minutura Modena: negato a minore tampone molecolare prescritto

La storia ha dell'incredibile, ma a raccontarla alla nostra redazione è una mamma modenese il cui nome preferiamo non pubblicare, essendo coinvolta una ragazza minorenne di poco più di 14 anni.'In famiglia siamo tutti risultati positivi al Covid con febbre alta - spiega la mamma -. A mia figlia, vaccinata con due dosi, il nostro pediatra ha prescritto un tampone molecolare, poichè anch'io con i test rapidi sono ripetutatmente risultata negativa e solo con quello molecolare è stata infine certificata la positività. Ebbene, questa mattina ho accompagnato mia figlia, nonostante la febbre, in auto all'hub di via Minutara a Modena. Dopo circa un'ora e mezza di attesa mi sono sentita rispondere che a campione sarebbero stati eseguiti test rapidi antigenici. La dottoressa è rimasta ferma su questa posizione, nonostante le mie proteste e nonostante le mie spiegazioni sulla prescrizione del pediatra.Dopo pranzo la ragazza si è poi recata in un centro privato e al costo di 120 euro ha eseguito il tampone molecolare. 'Ora attendiamo i due esiti e se saranno difformi sarà la prova della assoluta inattendibilità di questo sistema di diagnosi - chiude la mamma -. Oggi mi sono vista calpestare un diritto, anche davanti alla prescrizione medica e questo credo sia un fatto grave e che non può certo generare fiducia nel sistema sanitario'.