Il Cavallino celebra il 50esimo anniversario della leggendaria Ferrari 308GTB

In occasione del 50° anniversario della leggendaria Ferrari 308GTB, Cavallino – la rivista di riferimento mondiale per gli appassionati del Cavallino Rampante – ha organizzato un evento esclusivo al prestigioso Royal Automobile Club di Londra, in collaborazione con il circuito di Goodwood. L'evento ha avuto inizio con accoglienza e briefing presso il Race Control di Goodwood, dove i partecipanti sono stati coinvolti in un giro di parata sul celebre circuito. A seguire, un tour panoramico ha condottogli equipaggi fino a Pall Mall, nel cuore di Londra, dove le vetture sono state esposte di fronte alla storica sede del prestigioso Royal Automobile Club.

Lanciata al Salone di Parigi del 1975, la 308 GTB ha ridefinito gli standard delle vetture sportive compatte, segnando una svolta epocale per Ferrari, che vide la propria produzione annuale passare da poche centinaia a diverse migliaia di esemplari grazie alla serie 308-328. La giornata è proseguita con un aperitivo e un talk moderato da Amanda Stretton, affiancata da Massimo Delbò, storico dell’automobile e direttore editoriale di Cavallino.

Sono intervenute anche figure storiche legate indissolubilmente alla 308, come Leonardo Fioravanti, celebre designer di Pininfarina e padre dello stile di ben 24 modelli Ferrari, che ha raccontato la genesi stilistica della 308GTB e la sua personale esperienza come proprietario, in passato, di una versione color argento metallizzato con interni rossi – proprio l’esemplare esposto nella Rotonda durante l’evento.