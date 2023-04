Il Comune cede ad Inail l'area dell'ex mercato per 470.000 euro: nascerà la scuola innovativa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Entro aprile la gara europea per aggiudicare i lavori con il criterio dell'offerta più vantaggiosa. Dall’avvio del cantiere, il contratto indicherà 540 giorni di lavoro per la conclusione dell’intervento.Ospiterà la nuova sede della scuola dell’infanzia e primaria “La Madonnina”Grandi pareti vetrate, cortili interni di utilizzo esclusivo, una distribuzione degli spazi a corte e l’impiego del mattone a vista come chiaro riferimento alla tradizione costruttiva locale. Un’idea di scuola come piccola città, fatta di spazi chiusi e aperti, cortili, gallerie e un’area destinata a orto per la scuola d’infanzia.A Modena la “Scuola Innovativa” sorgerà in via del Mercato, accanto al nuovo Centro per l’impiego e al Data Center e agli altri interventi di rigenerazione e innovazione sviluppati nell’area nord della città.Il progetto è stato elaborato dal settore Lavori pubblici del Comune partendo dalla proposta dello studio Franciosini di Roma selezionato dal ministero dell’Istruzione con un concorso di idee per la realizzazione delle scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio.



L’edificio scolastico potrà ospitare fino a 338 bambini in tre sezioni per la scuola dell’infanzia e due cicli di scuola primaria (dieci classi), in entrambi i casi statali.



Il progetto è stato illustrato in una conferenza stampa con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, la direttrice generale del Comune Valeria Meloncelli, l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi e Carlo Gasperini, responsabile della Direzione centrale Patrimonio di Inail che ha sottolineato come quella di Modena sia la quarta iniziativa che l’Istituto si appresta a realizzare, la prima in Emilia-Romagna: sono in costruzione altre due scuole in Veneto e una in Lombardia.



Il progetto Inail scuole innovative si inserisce nel quadro delle politiche di investimento dell'Istituto per l'edilizia scolastica e per opere di elevata utilità sociale, con l'obiettivo di riaffermare il ruolo centrale della scuola, attraverso la realizzazione di strutture con elevati standard di sicurezza, tecnologici ed ambientali, aperte alle esigenze del territorio e con la creazione di ambienti dove possono essere sperimentati nuovi modelli di apprendimento.