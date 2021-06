Il Cts stronca Astrazeneca: 'Sotto i 60 anni seconda dose con Pfizer'

'Il vaccino Astrazeneca è fortemente raccomandato per gli over 60, mentre chi ha meno di sessant'anni e ha già fatto una dose del siero a vettore virale farà la seconda con Pfizer o Moderna'. E' questa l'indicazione contenuta nel parere del Comitato tecnico scientifico che comunque rimanda ogni decisione alle autorità competenti. Il parere del Cts giunge all'indomani della morte di Camilla Canepa , la 18enne deceduta alcuni giorni dopo essersi sottoposta ad AstraZeneca.

