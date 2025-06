Il direttore del Museo ebraico di Bologna in visita a Finale Emilia

Martedì 10 giugno ha fatto visita a Finale Emilia Ivan Orsini, direttore del MEB, il Museo Ebraico di Bologna, che sta coordinando la nascente rete “Patrimonio culturale ebraico: un tesoro da (ri)scoprire!” – della quale il Museo Ebraico di Bologna è capofila e a cui aderiscono, tra gli altri, l’associazione Alma Finalis e il Comune di Finale Emilia - che si propone di valorizzare i beni culturali ebraici, materiali e immateriali, che si trovano sul territorio regionale, spesso custoditi all’interno di istituzioni non completamente accessibili al pubblico.Accolto dalle socie di Alma Finalis, Anna Rita Molesini e Denise Toselli e dall'assessore alla Cultura del Comune di Finale Emilia, Christian Feloni, Orsini ha fatto visita alla città e ai luoghi testimoni della presenza ebraica, in particolare il ghetto e il cimitero ebraico.“La visita del direttore del MEB – ha detto l’assessore Feloni - è stata per tutta la comunità un piacere e un onore, condiviso dall'intera amministrazione comunale. La sua gradita presenza sul territorio è indice dell'impegno che, insieme all'irrinunciabile supporto di Alma Finalis, si sta compiendo per valorizzare a livello regionale il patrimonio ebraico finalese.Il progetto di rete guidato dal direttore Orsini è il primo passo verso la realizzazione di una rete culturale e turistica che potrà portare a Finale Emilia nuove prospettive e opportunità”.“Incontri come quello avuto con il Dottor Orsini – ha aggiunto Anna Rita Molesini, presidente di Alma Finalis - rafforzano in noi la consapevolezza che, nonostante l’ambito locale dei nostri beni ebraici rispetto ai grandi centri e la dimensione ridotta e puramente volontaristica di Alma Finalis, l’attività di divulgazione della storia della comunità ebraica finalese che stiamo portando avanti in collaborazione con il Comune di Finale Emilia è coerente con quanto svolto da altri enti museali e non, nell’ottica di non far venir meno la memoria storica”.Fino ad oggi, hanno aderito all’iniziativa regionale “Patrimonio culturale ebraico: un tesoro da (ri)scoprire!”: Alma Finalis APS, Archivio di Stato di Bologna, Archivio di Stato di Ferrara, Archivio di Stato di Ravenna, Archivio di Stato di Rimini, Archivio Storico del Comune di Modena, Comune di Finale Emilia, Comunità Ebraica di Ferrara, Fondazione Villa Emma, Istituto Storico di Forlì-Cesena, Istituto Storico di Modena, Istituto Storico di Rimini, Istituto Storico Parri di Bologna, Istoreco di Reggio Emilia, Sinagoga Museo Ebraico Fausto Levi di Soragna.