Inaugurata questa mattina la palestra “Bartolomeo Cavallari” di via Monte Grappa a Finale Emilia. Dopo la benedizione della nuova struttura da parte del parroco don Daniele Bernabei, il sindaco Claudio Poletti, affiancato dalla giunta municipale e dai rappresentanti di alcune società sportive finalese, ha eseguito il tradizionale taglio del nastro.
Nel corso dell’inaugurazione, a cui ha fatto seguito l’applaudita esibizione delle giovani pattinatrici dell’Artistic Skating La Torre, è avvenuta anche la donazione da parte dell’Associazione Volontari Pro Handicappati, che si è occupata anche del rinfresco a base di frittelle e gnocchi fritti, di un defibrillatore che verrà collocato a servizio degli impianti del centro sportivo finalese.
Finale Emilia, inaugurata la nuova palestra Bartolomeo Cavallari
Dopo la benedizione della nuova struttura da parte del parroco don Daniele Bernabei, il sindaco Claudio Poletti ha tagliato il nastro
