Pace e patriottismo aprono e chiudono il discorso del Capo dello Stato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il discorso prosegue toccando temi sociali ed economici, come le disuguaglianze crescenti, la precarietà del lavoro e l'aumento della povertà. Nonostante ciò, ci sono segnali positivi: la scienza, la tecnologia e l'occupazione registrano progressi.

Tuttavia, persistono sfide come l'abbandono delle aree interne, la violenza giovanile e i problemi legati al cambiamento climatico.



Particolare attenzione è rivolta alla violenza, soprattutto quella di genere, con un forte richiamo all'importanza di rispettare la dignità e i diritti di ogni individuo. Ricordando la figura di Giulia Cecchettin. Il Presidente esprime riconoscenza, per coloro che operano per il bene comune, dai medici ai militari, dagli insegnanti ai volontari, sottolineando che la solidarietà e il rispetto sono fondamentali per una società più umana. Espressione di patriottismo.



Infine, il discorso conclude con un invito all'unità, alla partecipazione attiva dei cittadini e alla necessità di consolidare i valori fondamentali della Costituzione, con un impegno collettivo per costruire un futuro migliore. Il Presidente augura a tutti un buon anno, sottolineando che la speranza è in ciascuno di noi, nel nostro impegno quotidiano per la libertà, la giustizia e il bene comune.