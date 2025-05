Nuova ambulanza e grande festa per una Croce Rossa sempre più giovane

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Una vera festa per la città, ma soprattutto per i volontari della Croce Rossa e per celebrare la straordinaria attività quotidiana svolta anche in provincia di Modena grazie all'azione di settecento volontari, attivi in tre sedi territoriali. Oltre a quella di Modena anche quella di Ravarino e di Spilamberto per il territorio dei comuni delle Terre di castelli. Una realtà storica, quella della Croce Rossa che nonostante gli anni può contare sul rinnovamento anche generazionale che ne garantisce un moderno sviluppo.



Modena ha celebrato con entusiasmo la Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, trasformando Piazza Mazzini e in generale il centro di Modena, per l'intera giornata di sabato, in un luogo d’incontro, condivisione e di festa.



La giornata si è aperta con la cerimonia dell’alzabandiera in Piazza Roma e ha visto un susseguirsi di iniziative che hanno coinvolto tutta la cittadinanza. Il cuore delle celebrazioni è stato nel pomeriggio, quando in Piazza Mazzini è stata inaugurata una nuova ambulanza destinata al Comitato di Modena. Il mezzo, donato dalla vedova di Mario Lugli, ex presidente del tribunale di Modena, è attrezzato con tecnologie di ultima generazione ed è predisposto anche per operare in condizioni di emergenza con rischio biologico. Una risorsa fondamentale per garantire un’assistenza sempre più efficace e tempestiva. Alla cerimonia, particolarmente sentita, ha partecipato anche il sindaco, e il momento è stato suggellato dal tradizionale taglio della torta offerta a tutti i presenti.

Nella stessa piazza, i volontari hanno avuto l’occasione di presentare alla cittadinanza le sei aree di attività in cui si articola l’azione della Croce Rossa: salute, sociale, emergenze sanitarie, soccorsi speciali, corpi ausiliari, la formazione e sensibilizzazione. Ognuna di queste con all'interno professionalità specifiche.“Essere oggi in piazza, insieme alla città, è stato un momento di grande valore per noi volontari – ha dichiarato Irene Cipriani, Presidente del Comitato di Modena della Croce Rossa –. Abbiamo celebrato una ricorrenza che si tiene in tutto il mondo e che rappresenta un’occasione speciale per fermarsi e riflettere sul senso del nostro impegno. La Croce Rossa è molto più di un’organizzazione: è presenza quotidiana sul territorio, è assistenza concreta alle persone fragili e a chi si trova in difficoltà, anche solo per solitudine. Oggi, più che mai, abbiamo sentito il calore della città e il riconoscimento per un lavoro che svolgiamo ogni giorno, spesso in silenzio, ma con passione e spirito di servizio”.Cipriani ha poi sottolineato l'importanza dell'incontro diretto con la cittadinanza: “Questa giornata ci ha permesso di far conoscere da vicino i nostri servizi, che sono tanti e articolati, e di raccontare cosa significa essere volontari oggi. Abbiamo bisogno di far sapere che la Croce Rossa c'è, è attiva, è pronta a intervenire, ma soprattutto è aperta e accogliente verso chi vuole mettersi in gioco”.Particolare soddisfazione è stata espressa per il crescente coinvolgimento dei giovani: “In un tempo in cui molte associazioni fanno fatica a coinvolgere le nuove generazioni, noi abbiamo la fortuna di vedere un’adesione sempre più ampia da parte di ragazze e ragazzi. La loro energia, la voglia di imparare, la sensibilità verso il prossimo sono il segno che il volontariato ha ancora un futuro solido e appassionato davanti a sé. Questo ci dà speranza e ci responsabilizza a essere ancora più presenti e attenti”.La giornata si è conclusa con la cerimonia dell’ammainabandiera in Piazza Roma e con una suggestiva fiaccolata dei volontari per le vie del centro storico, che ha simbolicamente sancito il legame con la città nel nome della solidarietà.Gi.Ga.