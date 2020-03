Il mercato del lunedì a Modena è un dogma di fede: lunedì si fa

Torna, immancabile, il mercato del lunedì al Novi sad. In una provincia ormai blindata per l'emergenza coronavirus, con i divieti anche di passeggiare, il mercato del lunedì a Modena assume sempre più i contorni di dogma di fede.



Torna dunque il 23 marzo il mercato al Parco Novi Sad anche se - come lunedì scorso e come imposto dal Decreto - saranno presenti esclusivamente i banchi agroalimentari. Dalle 7 alle 14, gli ambulanti del Consorzio il Mercato saranno a disposizione dei clienti.

“L’invito è di partecipare mantenendo le distanze di sicurezza, evitando gli assembramenti e rispettando le indicazioni a tutela della salute della comunità che verranno date dagli operatori. C’è la possibilità di acquistare prodotti freschissimi e specialità regionali e nazionali che uniscono il valore della qualità a quello della convenienza in un contesto che, con l’impegno di tutti, resta sicuro” sottolinea Guido Sirri, presidente del Consorzio Il Mercato.