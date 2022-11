Il PD cittadino ha incontrato i cittadini della Sacca

In rappresentanza del Gruppo Consiliare e del Partito erano presenti ieri matina alla Sacca il capogruppo Pd in Consiglio comunale Antonio Carpentieri, la segretaria cittadina Federica Venturelli e i consiglieri Diego Lenzini, Stefano Manicardi e Alberto Bignardi. Il Percorso Partecipativo proseguirà con un altro incontro.L'occasione era l'avvio di un Percorso Partecipativo insieme ai cittadini della Sacca, organizzato dal Gruppo Consiliare PD Modena e dal Partito democratico del Quartiere 2.'È stata un’importante occasione di incontro con i numerosi cittadini, le associazioni, le attività e i comitati del rione' - affermano gli esponenti PD. 'Il percorso di sopralluogo dell’area della “Sacca”, sia la parte storica che la zona intorno a viale Europa, è terminato all’interno della Polisportiva Sacca, dove c’è stata l’opportunità di continuare il confronto con i cittadini. Qui gli esponenti del Pd hanno risposto alle molteplici domande e richieste in merito alla manutenzione e pulizia di strade e arredi urbani.Il Pd si è preso l'impegno di fare sintesi delle diverse richieste, interessare l'amministrazione e proporre ai cittadini progetti e soluzioni concrete. Ci sarà prossimamente, a tal fine, un nuovo incontro.Un ringraziamento ai tanti cittadini presenti che hanno dato la loro disponibilità e tempo per migliorare e curare il proprio territorio. Un importante segno che conferma - concludono gli esponenti PD - il civismo dei modenesi e la necessità di coinvolgerli, da parte nostra, nelle scelte.