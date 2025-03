Il prefetto Fabrizia Triolo in visita al comando provinciale dei carabinieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La dottoressa Fabrizia Triolo, Prefetto di Modena, ha fatto visita nella mattinata di oggi al Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena nella caserma di via Pico della Mirandola, accolta dal Comandante, Colonnello Lorenzo Ceccarelli, e da una rappresentanza di Ufficiali, Luogotenenti, Marescialli e graduati della sede e dagli Ufficiali Comandanti delle Compagnie di Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano.

L’Alto Funzionario del Governo ha inizialmente partecipato ad un briefing nel corso del quale il Colonnello Ceccarelli ha esposto gli obiettivi principali su cui si concentra l’attività dei Carabinieri sia a livello preventivo che repressivo, illustrando le varie articolazioni territoriali del Comando Provinciale, composto da 39 Comandi di Stazione, 2 Tenenze e 4 Comandi di Compagnia, evidenziando come questi reparti siano punti di riferimento per i cittadini e presidi di sicurezza e legalità.

Nel corso della visita, il Prefetto ha consegnato al personale in forza al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo e alla Sezione Operativa della Compagnia di Modena, le lettere di compiacimento del Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Generale di Brigata Enrico Scandone, per la brillante attività di indagine che ha consentito di individuare l’autore del danneggiamento di oltre 50 bus di Seta Modena, arrivando al tentativo di incendio di uno dei mezzi.Ha inoltre gradito personalmente congratularsi con due donne Carabinieri in forza a reparti della provincia, consegnando loro simbolicamente il grado di “Appuntato Scelto Qualifica Speciale”, gradino apicale meritatamente conseguito in una carriera iniziata nel 2004, all’atto della prima apertura agli arruolamenti nell’Arma nello specifico ruolo.