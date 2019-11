Il Prof. Elio Tavilla nuovo Direttore del dipartimento Giurisprudenza

Un voto a larga maggioranza, non scontato, anche se si trattava di un candidato unico, a favore del Prof. Elio Tavilla. Risultato al termine della votazione per l'elezione del nuovo Direttore del dipartimento di giurisprudenza Unimore, tenutasi dopo le dimissioni del 3 novembre scorso, per motivi familiari, del Prof. Vincenzo Pacillo. Dopo le dimissioni il regolamento del dipartimento prevede l'indizione delle elezioni entro 15 giorni per poi procedere al voto entro la settimana successiva. Tempi rispettati, seppur ristretti ed inaspettati. Le dimissioni del Prof. Pacillo hanno sopreso in tanti e la corsa alla guida del dipartimento non era certamente nelle priorità del docenti. Tantomeno, dichiaratamente, dello stesso Tavilla'Dopo molte esitazioni dovute al fatto che io, come tutti in dipartimento, ero stato preso alla sprovvista dalle improvvise dimissioni del collega Vincenzo Pacillo, dovuta a ragioni familiari, ho deciso di farmi avanti. Nessuno voleva farsi avanti e in molti mi hanno chiesto di dare la disponibilità. Cosa che ho fatto'. Il voto di oggi lo ha premiato e per Tavilla, professore Ordinario (la candidatura di un professore ordinario esclude automaticamente la possibilità di allargare la scelta di voto ai professori associati), che oltre alla carriera Universitaria è conosciuto anche per il suo impegno politico nelle fila e nelle liste di di Potere al Popolo, inizia l'avventura nell'ufficio della direzione di via San Geminiano. Che era di Vincenzo Pacillo, uno dei primi a congratularsi dell'elezione del collega.'Con l'elezione a larghissima maggioranza del Prof. Elio Tavilla come Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore - afferma il Prof. Vincenzo Pacillo - si chiude definitivamente la mia esperienza. Mi congratulo con Elio, che farà, ne sono certo, un ottimo lavoro e saprà dare a Giurisprudenza e ai suoi studenti lattenzione e la cura che meritano.Nella foto, da sinistra, il Prof. Vincenzo Pacillo, ex direttore del dipartimento, ed il nuovo Direttore, il Prof. Elio Tavilla