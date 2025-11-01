Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il rave di Halloween all'ex Bugatti continua: controlli serrati all'esterno, ma nessuno sgombero

Il rave di Halloween all'ex Bugatti continua: controlli serrati all'esterno, ma nessuno sgombero
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Il punto sullla prima giornata finita con un arresto per droga all'esterno dell'area dove si sono radunate 5000 persone

1 minuto di lettura
Il punto sulla prima giornata finita con un arresto per droga all'esterno dell'area dove si sono radunate 5000 persone.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rave, Dondi: 'Cosa pensa la Camporota', il sindaco: 'Cosa c'entra Campogalliano con Modena?'

Rave, Dondi: 'Cosa pensa la Camporota', il sindaco: 'Cosa c'entra Campogalliano con Modena?'

Rave abusivo a Campogalliano, per ora identificati 300 partecipanti e rilevate 50 targhe

Rave abusivo a Campogalliano, per ora identificati 300 partecipanti e rilevate 50 targhe

Rave all'ex Bugatti: 'Siamo distrutti da quelle immagini, sfregio enorme a luogo simbolo della Motor Valley'

Rave all'ex Bugatti: 'Siamo distrutti da quelle immagini, sfregio enorme a luogo simbolo della Motor Valley'

Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti

Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti

Prima categoria, saltano due panchine: esonerati Cavuoto e Battaglioli

Prima categoria, saltano due panchine: esonerati Cavuoto e Battaglioli

Tragedia al porto di Ravenna: autotrasportatore muore investito da un altro camion

Tragedia al porto di Ravenna: autotrasportatore muore investito da un altro camion

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Una discarica a cielo aperto nell'area del Policlinico: crescono allarme e preoccupazione

Una discarica a cielo aperto nell'area del Policlinico: crescono allarme e preoccupazione

Partorisce in casa e abbandona la figlia nel cassonetto, evitata tragedia a Cesena

Partorisce in casa e abbandona la figlia nel cassonetto, evitata tragedia a Cesena

Nell'area AUSL di via Minutara rifiuti e materiali pericolosi a cielo aperto

Nell'area AUSL di via Minutara rifiuti e materiali pericolosi a cielo aperto

Due anni e 10mila Lego per realizzare la stazione spaziale internazionale

Due anni e 10mila Lego per realizzare la stazione spaziale internazionale