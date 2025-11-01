Rave abusivo a Campogalliano, per ora identificati 300 partecipanti e rilevate 50 targhe

Questa mattina, alle 8,30, presieduto dal Prefetto, in presenza del Presidente della Provincia, del sindaco di Campogalliano e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, si è riunito presso la Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per la gestione del rave in corso all'ex Bugatti a Campogalliano.
'Nella circostanza, sono state disposte tutte le misure finalizzate a garantire, in particolare, la pubblica incolumità, implementando i dispositivi di vigilanza, anche attraverso l’ausilio di unità di rinforzo - fa sapere la Prefettura -. Nel primo pomeriggio risultano identificati dalle Forze dell’Ordine circa 300 partecipanti all’evento. Gli operatori hanno, inoltre, rilevato le targhe di circa 50 veicoli presenti nell’area, per ulteriori accertamenti. Durante le operazioni è stato effettuato un arresto per possesso di sostanze stupefacenti, con sequestro del materiale detenuto'.
La polizia comunque ha deciso di non intervenire, ma di limitarsi a presidiare la zona attendendo la fine dell'evento prevista per domani sera.
