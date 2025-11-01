Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rave abusivo a Campogalliano, per ora identificati 300 partecipanti e rilevate 50 targhe

Rave abusivo a Campogalliano, per ora identificati 300 partecipanti e rilevate 50 targhe

Durante le operazioni è stato effettuato un arresto per possesso di sostanze stupefacenti, con sequestro del materiale detenuto

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon

Questa mattina, alle 8,30, presieduto dal Prefetto, in presenza del Presidente della Provincia, del sindaco di Campogalliano e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, si è riunito presso la Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per la gestione del rave in corso all'ex Bugatti a Campogalliano.
'Nella circostanza, sono state disposte tutte le misure finalizzate a garantire, in particolare, la pubblica incolumità, implementando i dispositivi di vigilanza, anche attraverso l’ausilio di unità di rinforzo - fa sapere la Prefettura -. Nel primo pomeriggio risultano identificati dalle Forze dell’Ordine circa 300 partecipanti all’evento. Gli operatori hanno, inoltre, rilevato le targhe di circa 50 veicoli presenti nell’area, per ulteriori accertamenti. Durante le operazioni è stato effettuato un arresto per possesso di sostanze stupefacenti, con sequestro del materiale detenuto'.
La polizia comunque ha deciso di non intervenire, ma di limitarsi a presidiare la zona attendendo la fine dell'evento prevista per domani sera.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rave all'ex Bugatti: 'Siamo distrutti, sfregio enorme a luogo simbolo della Motor Valley'

Rave all'ex Bugatti: 'Siamo distrutti, sfregio enorme a luogo simbolo della Motor Valley'

Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti

Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti

Prima categoria, saltano due panchine: esonerati Cavuoto e Battaglioli

Prima categoria, saltano due panchine: esonerati Cavuoto e Battaglioli

Tragedia al porto di Ravenna: autotrasportatore muore investito da un altro camion

Tragedia al porto di Ravenna: autotrasportatore muore investito da un altro camion

Ravenna, giro internazionale di fatture false da due miliardi

Ravenna, giro internazionale di fatture false da due miliardi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Una discarica a cielo aperto nell'area del Policlinico: crescono allarme e preoccupazione

Una discarica a cielo aperto nell'area del Policlinico: crescono allarme e preoccupazione

Partorisce in casa e abbandona la figlia nel cassonetto, evitata tragedia a Cesena

Partorisce in casa e abbandona la figlia nel cassonetto, evitata tragedia a Cesena

Nell'area AUSL di via Minutara rifiuti e materiali pericolosi a cielo aperto

Nell'area AUSL di via Minutara rifiuti e materiali pericolosi a cielo aperto

Due anni e 10mila Lego per realizzare la stazione spaziale internazionale

Due anni e 10mila Lego per realizzare la stazione spaziale internazionale