Il sole bacia i 6000 della CorriMutina

Una domenica mattina baciata dal sole ha fatto da cornice all’edizione 2025 della CorriMutina, la corsa non competitiva che ha animato le vie del centro storico di Modena con un entusiasmo contagioso e una partecipazione da record: ben 6.500 persone hanno risposto all’appello, trasformando la città in un vivace serpentone di sportivi e appassionati.
Scuole protagoniste A dare slancio all’evento è stato il mondo della scuola, con migliaia di partecipanti provenienti dagli istituti di diverso grado modenesi. Un vero e proprio esercito di giovani, insegnanti e famiglie ha riempito le strada del tragitto, con partenza in via Emilia segnalata dalla bandierina arancione agitata dal sindaco di Modena.
Una corsa per tutti: tra i partecipanti si sono visti runner esperti e competitivi, ma anche tanti “atleti della domenica”, camminatori e amanti dell’aria aperta. Nessuna pressione agonistica, solo il piacere di condividere un momento di benessere e comunità. Tre i percorsi disponibili: 4, 9 e 12,5 chilometri, pensati per ogni livello di preparazione.
Una tradizione che resiste: la CorriMutina, giunta alla sua sesta edizione con questo nome, affonda le radici in una storia lunga 44 anni, se si considera anche il periodo in cui si chiamava CorriModena. Un appuntamento autunnale che continua a coinvolgere migliaia di modenesi, unendo sport, salute e spirito di aggregazione.
