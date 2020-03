Il Sulpl risponde. Tre persone in auto per lavoro possono viaggiare?

Mi chiamo Mauro e abito a Modena. E’ consentito recarsi in attività commerciali/professionali non strettamente alimentari/mediche, ma pur sempre aperte al pubblico? Perché se sono aperte ma non posso raggiungerle in modo semplice ne nasce una contraddizione. Eventualmente distinguendo: 1- Le “necessarie” ad esempio ricambi per riparazioni domestiche come negozio di idraulico/elettricista, ecc. 2- Quelle tipo edicola di giornali e riviste, abbigliamento, piante e fiori, fotografo..., i cui prodotti venduti necessitano della consegna fisica. 3- Uffici di patronati e/o agenzie immobiliari, studi professionali di avvocati ecc. qualora non sia differibile e/o risolvibile via telefono. La contraddizione da lei enunciate possono anche essere condivisibili, tuttavia la Polizia Locale come gli altri organi di polizia, sono tenuti a far rispettare le regole stabilite dal Governo. Il Sulpl (principale sindacato di polizia locale d’italia) avrebbe tanti quesiti e contraddizioni da segnalare a Conte e ai suoi ministri ma... La contraddizione da lei enunciate possono anche essere condivisibili, tuttavia la Polizia Locale come gli altri organi di polizia, sono tenuti a far rispettare le regole stabilite dal Governo. Il Sulpl (principale sindacato di polizia locale d’italia) avrebbe tanti quesiti e contraddizioni da segnalare a Conte e ai suoi ministri ma...





Con la mia famiglia abito a Sorbara di Bomporto.

Già da diverso tempo effettuavamo la spesa con consegna a domicilio da ESSELUNGA di Soliera.

Non riuscendo più, come noto, in questi tempi a prenotare la consegna a domicilio in tempi ragionevoli abbiamo pensato di usufruire del servizio Clicca e Vai che ESSELUNGA di Soliera offre. In buona sostanza si fa la spesa on-line e nel giorno e all'ora prenotata ci si reca presso il negozio di Soliera a ritirare la merce già preparata e preventivamente pagata con carta di credito. Siccome però abitando noi a Sorbara ed essendo ESSELUNGA in un altro comune e quindi non il negozio più vicino a casa nostra, un componente della famiglia può andare lì a ritirare la spesa?

Faccio notare che questo metodo è molto meno pericoloso che fare direttamente la spesa in un qualsiasi negozio di alimentari perché praticamente si entrerebbe in contatto eventualmente solo con l'addetto alla consegna senza inoltre rischiare di contaminare la merce esposta.

Cordiali saluti. Gianluca Pedrazzi Gli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro sono consentiti, tuttavia tre persone all’interno dell’abitacolo dell’auto non permettono di mantenere il metro di distanza tra le persone, prescritto dai DPCM in vigore. Si rammenta in ogni caso di avere al seguito l’autocertificazione in caso di controllo di polizia.

Le sue osservazioni possono essere condivisibili tuttavia i DPCM prevedono l’obbligo di recarsi a fare al spesa nelle attività commerciali più vicine all’abitazione e a Soliera ve ne sono.