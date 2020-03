Il Sulpl risponde: vietata anche la passeggiata in campagna

Buongiorno! Abito a Modena in via Fregni e dietro casa c'è la campagna. Non siamo mai usciti fin ora ma siccome ho 2 bimbi volevo portarli a fare una passeggiata. Lo posso fare o è vietato? Non sono riuscita ancora a capire se è consentita o no. Troppe incertezze.Alla luce del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna nr. 41 del 18 marzo 2020 e valido dal 19 marzo al 3 aprile sono interdetti al pubblico parchi e giardini pubblici; sono consentite attività motorie (passeggiate per ragioni di salute) o uscite con animali da compagnia esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Pur comprendendo la difficoltà della mamma di via Fregni da oggi non è consentito di fatto uscire se non per i motivi sopra enunciati. State in casa e tutto finirà prima.