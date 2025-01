Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La squadra dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha ottenuto per la prima volta un’eccezionale vittoria in gara con una decina di squadre di atenei provenienti dal Nord America, dall'Europa e dall'Asia, tra i quali Berkeley, CalTech (California Institute of Technology), University of Virginia, Purdue University, KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology) e Politecnico di Milano.

Nel corso della Indy Autonomous Challenge (IAC) le auto da corsa autonome più veloci del mondo si sfidano in un testa a testa, grazie a software di intelligenza artificiale sviluppati dalle migliori università di tutto il mondo. Tutti i team IAC partono dallo stesso hardware automobilistico e informatico e vi costruiscono sopra il proprio stack di controlli e autonomia. Si tratta di una competizione che si spinge ai limiti della tecnologia autonoma, mostrando il futuro della mobilità.'Siamo molto contenti di questa vittoria maturata nel prestigioso scenario del CES di Las Vegas, in competizione con team di primo piano. È il risultato di un grande lavoro di squadra e dei sacrifici dei ragazzi di Unimore che in questi anni hanno portato il nostro stack di guida autonoma ai vertici internazionali”.Il team Unimore Racing è composto da una ventina di dottorandi/e, assegnisti/e, studenti e studentesse di Unimore e dipendenti della spinoff Hipert.La Indy Autonomous Challenge è iniziata nell'ottobre 2021. Da allora, gli organizzatori dell'evento hanno ampliato il suo formato e i team universitari hanno stabilito diversi record di velocità per i veicoli autonomi terrestri. L'IAC ha dichiarato di essere un banco di prova per tecnologie all'avanguardia che promettono di migliorare l'autonomia di tutti i veicoli.La prossima competizione che vedrà coinvolto il team di Unimore si terrà nel mese di aprile ad Abu Dhabi, dove si terrà il gran premio nel circuito di Yas Marina, che mette in palio un montepremi da 2.25 milioni di euro.