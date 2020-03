Il turismo ripartirà. Le maratone ci saranno sempre e le Maldive pure

L'emergenza Coronavirus ha colpito duramente il mondo delle agenzie di viaggi. Ne ho parlato con Lolo Tiozzo, fondatore di Ovunque Viaggi, a Modena. Lolo e i suoi dipendenti sono sia intermediari che tour operator. Hanno un settore turistico e da sempre sono punto di riferimento per chi ama le maratone. Lolo è runner da una vita, ha tagliato 26 volte il traguardo della Maratona di New York.

'Nessuno pensava che quello che stava succedendo in Cina potesse accadere anche da noi. Adesso anche la minuscola Isola di Principe in Africa ha registrato casi di Covid. Global Covid come lo chiamo io'. 'C'era un forte risveglio della voglia di viaggiare, ora è tutto fermo. Le maratone, poi, sono state tutte spostate in autunno. Il nostro lavoro è stato stravolto'.

'Ora dobbiamo programmare di nuovo le maratone cancellate in primavera. Rifare tutto da capo'. 'Questo potrebbe trasformare anche il lavoro del 2021'. Lolo però è ottimista: 'Il 2020 sarà complicato, tutto è fermo. Ma ripartiremo, le maratone ci saranno sempre e le Maldive non si spostano'.

In questa situazione d'emergenza, le agenzie hanno dimostrato la loro forza e il loro ruolo fondamentale di supporto ai viaggiatori. 'Abbiamo letteralmente riportato a casa alcuni clienti. Da soli sarebbe stata durissima'. 'Amiamo il nostro lavoro. Abbiamo una grande passione, Conosciamo gli alberghi, gli aeroporti. Questa è la forza delle agenzie, un servizio unico per chi ama o deve viaggiare nel mondo'.

L'entusiasmo di Lolo è davvero contagioso. Non resta che scegliere la prossima maratona. Qualcuno rischia di mettere su peso in questi giorni? Lolo li rassicura: 'Tranquilli, li perderete!'



Stefano Soranna