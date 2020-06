Il Venturi di Modena ripensa i marchi più famosi in chiave anti-Covid

Gentile Direttore,

i Meme che scorrono nel video sono solo una piccola parte del lavoro degli alunni del Biennio dell'Istituto d'Arte 'Adolfo Venturi' indirizzo Professionale di Modena, svolti durante il periodo di didattica a distanza. Tutto il mondo della scuola ha sofferto, come d'altra parte altri settori della vita lavorativa e sociale, del lockdown dovuto alla pandemia. E' stato un periodo complicato per tutti ma soprattutto per i giovani che all'improvviso hanno dovuto fare i conti con un modus vivendi che a tratti hanno vissuto come una vera e propria coercizione della loro libertà. Hanno dovuto affrontare nuove metodologie di lezione, nuovi modi di studiare e confrontarsi e hanno dovuto fare i conti con una inattesa 'mancanza di socialità'. Genitori e insegnanti hanno dato moltissimo: ma il più l'hanno fatto i nostri giovani. In questi mesi ho sentito adolescenti dire di 'odiare' persino il loro amatissimo smartphone, perchè chattare è bello sempre, ma quando il cellulare è diventato l'unico mezzo per tenersi in contatto con i loro coetanei, allora hanno iniziato a capire e a rivalutare l'importanza della vicinanza, del confronto, degli abbracci, degli sguardi. L'Istituto Venturi di Modena, grazie a tutti gli insegnanti, alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Paolino e al Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile A.N.C Sassuolo, hanno messo a disposizione dei propri alunni competenze, sussidi didattici e tanta abnegazione. I nostri ragazzi hanno dimostrato grande responsabilità, attenzione nei comportamenti e nello studio, e tanto affetto.

E allora da parte di tutti noi: 'bravi ragazzi, siete stati in gamba!'

Anna Beatrice Borrelli