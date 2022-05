'Il vero prezzo dei dati': lezione del garante privacy in Unimore

É la prima volta a Modena per Scorza dopo la nomina nel collegio dell'Autorità Garante avvenuta a luglio 2020.Tema caldo quello della protezione dei dati personali visto il periodo che viviamo nel quale dagli smartphone agli smart objects, sempre più dispositivi di uso quotidiano, collegati a Internet, raccolgono, elaborano e condividono una quantità di informazioni personali senza precedenti.L'incontro è organizzato dal think tank Dialoghi assieme all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, a SC Centro Studi e con il patrocinio del Comune di Modena.Dopo la lezione di Scorza (che durerà circa 60 minuti) la tavola rotonda che oltre al componente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali vedrà la partecipazione di Luca Chiantore responsabile del Settore Smart City, servizi demografici e partecipazione del Comune di Modena, Vittorio Colomba, avvocato dello studio legale SC Avvocati Associati e Data Protection Officer di Unimore, e dei professori Unimore Gianluigi Fioriglio e Simone Scagliarini.L'ingresso è libero, l'incontro è accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Modena ai fini della formazione continua degli avvocati.

