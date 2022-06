Immigrazione: venti anni di leggi fallimentari

Fallimento sulle politiche lavorative che hanno generato sfruttamento e mano d'opera a basso costo, fallimento sul fronte abitativo, con la creazione in molte città (Modea compresa) di aree e quartieri ghetto dove non è difficile sentire parlare italiano; fallimento delle politiche educative, dove sono state create classi scolastiche ad altissima percentuale di stranieri, e che hanno contribuito al nascente fenomeno della segregazione scolastica etnica; fallimento delle politiche amministrative per l'ottenimento dei permessi che obbliga anche l'immigrato regolare a percorsi complicati e gli operatori di Polizia al collasso degli uffici immigrazione; una normativa fallimentare sul fronte della sicurezza anche degli stessi poliziotti sempre più esposti ad una delinquenza straniera particolarmente aggressiva e violenta, per nulla intimidita dalla tardiva e tollerante legislazione della giustizia.E' un fallimento su tutta la linea quello che il segretario provinciale Siulp Roberto Butelli (rieletto ieri al termine del congresso provinciale svoltosi a Modena alla presenza del segretario nazionale, dei questori di Modena e Bologna e del Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia di Frontiera) ha illustrato nella sua relazione dedicata al tema del confronto che ha fatto da filo conduttore al congresso: la normativa sull'immigrazioneNel video i 13 minuti di relazione in cui il segretario demolisce gli ultimi decenni di politiche sull'immigrazione