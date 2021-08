In bici con 52 dosi di crack e cocaina

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 31 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.L’uomo è stato intercettato dalla Squadra Volante, nella zona del parco Pertini, durante il servizio di controllo del territorio. Lo straniero alla vista della Polizia si è dato alla fuga in sella ad una bicicletta. Prima di essere raggiunto dagli agenti, si è disfatto di un borsello lanciandolo in strada, pensando di non essere visto. Al suo interno sono stati rinvenuti 44 involucri in cellophane termosaldati contenenti 10,91 grammi di crack e altri 3,54 grammi di cocaina divisa in 8 dosi oltre alla somma di 1.080 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.Il 31enne, regolare sul territorio italiano, gravato da precedenti specifici, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.