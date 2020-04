In giro in città con mazza chiodata: denunciato

Alle sanzioni per il mancato rispetto della normativa che limita gli spostamenti si aggiungono ogni giorno denunce per altre e diverse violazioni commesse da cittadini fermati mentre circolano senza motivo. Ieri è stato il caso di due cittadini magrebini, provenienti da Carpi, fermati in viale Monte Kosica, a Modena. Viaggiavano a bordo di una Mercedes. Il controllo da parte dei Carabinieri, subito a livello personale, si è allargato all'autovettura dove, nascosta al posto della ruota di scorta e’ spuntata una grossa mazza chiodata. Il proprietario del veicolo, un 29enne tunisino, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La mazza chiodata è stata sequestrata. Gli occupanti del veicolo sono stati anche sanzionati per violazione delle norme anticontagio.