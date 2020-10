In ricordo di Sergio Neri

Tra due giorni, quindi domenica 18 ottobre sarà il ventesimo anniversario della morte di Sergio Neri. Lo voglio qui ricordare come maestro fondamentale nella formazione mia e di tanti altri e come amico con una foto e... Eccolo insieme a Lucia Selmi ed a me, mentre al cinema Raffaello, davanti a tutti gli insegnanti delle scuole statali e comunali dell’infanzia e primarie di Modena, presenta Jerome Bruner uno dei più importanti pedagogisti del secolo scorso.

