In tasca droga, coltello e materiale per lo spaccio: 19enne arrestato

E' successo verso le ore 14, in via Rainusso, nel corso dei controlli nella zona circostante alla Stazione Autocorriere. I militari avevano notato l'atteggiamento sospetto del ragazzo che li ha spinti a svolgere un controllo. Dopo avere bloccato il tentativo di fuga, la perquisizione personale che ha portato al sequestro della droga e del materiale di cui il 19enne era in possesso, e all'arresto.'Il servizio rientra nelle attività di controllo predisposte in coordinamento con la Prefettura di Modena, in piena attuazione del Patto Modena Sicura' - fa sapere il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena.