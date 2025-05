'Incanti vegetali' alla scoperta dei Giardini Ducali di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ha oltre 200 anni l'imponente quercia che si trova nella zona sud ovest dei Giardini ducali di Modena, un vero e proprio albero monumentale, il più vecchio del verde pubblico cittadino. È uno degli “Incanti vegetali” della passeggiata botanica in programma giovedì 22 maggio, alle 18, in occasione della Giornata mondiale della Biodiversità.

L’iniziativa, gratuita, è promossa da Fondazione Ago, in collaborazione con Orto Botanico – MuseOmoRe, nell’ambito della mostra “Paradise Lost” allestita nella Palazzina seicentesca dei Giardini ducali con lussureggianti installazioni immersive realizzate dagli artisti californiani David Allen Burns e Austin Young (Fallen Fruit) traendo ispirazione da collezioni storiche del Museo della Figurina per rappresentare un paradiso della biodiversità perduta.

La visita al parco dei Giardini ducali è guidata dalla biologa Giovanna Barbieri del Sistema dei Musei e Orto Botanico dell’Università di Modena e Reggio Emilia, insieme alla curatrice della mostra Francesca Fontana.La passeggiata nel parco, nato per iniziativa del duca Cesare d’Este nel 1598, mentre la Palazzina del Vigarani è stata realizzata nel 1634, consentirà di scoprire la varietà delle specie vegetali che vi risiedono e riflettere insieme sulla necessità di preservarle.La mostra “Paradise Lost”, che intende suggerire una riflessione sull’ambiente naturale minacciato dai cambiamenti climatici, si può visitare dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, al sabato alla domenica e nei giorni festivi a orario continuato dalle 11 alle 19. Ingresso unico per entrambe le sedi (Palazzina dei Giardini ducali e Museo della Figurina dove si possono ammirare le storiche collezioni originali che hanno ispirato gli artisti): costo 10 euro (ridotto 5 euro), con agevolazione per i residenti in provincia di Modena (7 euro). Ingresso libero per tutti la prima domenica del mese, per i residenti anche ogni mercoledì, come da tradizione di Fondazione Ago.