Modena: scontro tra due auto sull'Estense, donna ferita

I Vigili del fuoco hanno estratto la donna ferita dall'abitacolo di una delle due auto coinvolte nello scontro e liberato la strada dai mezzi incidentati, consentendo la circolazione almeno su una corsia a quell'ora particolarmente trafficata, e la Polizia Locale ha effettuato i rilievi di legge. Il bilancio dello scontro tra due auto avvenuto questa mattina poco dopo le ore 7 sulla Strada Statale Nuova Estense, alle porte di Modena, all'altezza della rotatoria che immette sulla Contrada, è di una donna ferita e pesanti ripercussioni sulla viabilità anche sulla Nuova Estense, per i mezzi provenienti da Montale e la montagna in direzione Modena. La circolazione è stata ridotta ad una corsia dove il traffico è stato concentrato a senso alternato.Notizia in aggiornamento

