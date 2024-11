Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’evento sarà caratterizzato da una mezza giornata di incontri, con presentazioni rapide (quick pitch) e tavole rotonde che coinvolgeranno esperti, aziende e accademici per discutere applicazioni, prospettive e traiettorie future dell’IA. Tra le aziende partecipanti figurano grandi nomi come Leonardo, Eni, Tetrapak, Philip Morris International, UNIPOL, Prometeia, SEW Eurodrive, IMA, NVIDIA e Ammagamma Accenture, oltre a start-up e piccole e medie imprese del territorio.

“La giornata offrirà un’opportunità unica per creare un tessuto collaborativo e competitivo nell’ambito dell’AI, consolidando il ruolo dell’Università di Modena e Reggio Emilia come centro di eccellenza e innovazione,” afferma il Prof. Simone Calderara, Referente dell’AI Academy di Unimore. “Questo evento rappresenta il primo passo per costruire una rete di collaborazione che coinvolga tutti gli attori della filiera AI, dai ricercatori ai manager, dai responsabili R&D agli studenti e professionisti di domani.”

L'obiettivo principale dell'Unimore AI Summit è quello di riunire i top players italiani per delineare il futuro dell'Intelligenza Artificiale attraverso il confronto su casi d’uso concreti e tecnologie innovative. Le presentazioni tecniche e applicative mostreranno il valore aggiunto che l’AI può portare a soluzioni già in uso o in fase di sviluppo, sia per il settore industriale che per i servizi.

La discussione sarà arricchita da tavole rotonde in cui verranno trattati temi di ampio respiro, come il ruolo dell’AI nella società, nella ricerca e nello sviluppo.



“L’Intelligenza Artificiale ha il potenziale di trasformare settori chiave per il nostro Paese, e la Regione Emilia-Romagna è all’avanguardia in questo campo,” aggiunge il Prof. Costantino Grana, docente di Multimedia Data Processing e Referente delle AI Schools ER per UNIMORE. “Da più di 20 anni, il nostro laboratorio porta avanti progetti innovativi che vanno dal manifatturiero alla sicurezza, dalle digital humanities alla salute, contribuendo attivamente al progresso della tecnologia AI.”

AImageLab, laboratorio di ricerca di Unimore, è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, grazie al contributo di 5 professori, 7 ricercatori e oltre 35 studenti e collaboratori impegnati in progetti avanzati. Oltre alle collaborazioni con aziende italiane come Florim, Ferrari e IMA, AImageLab fa parte della rete europea ELLIS (European Laboratory of Learning and Intelligent Systems) e partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati da fondi europei e nazionali.Per partecipare è necessario registrarsi: https://aimagelab.ing.unimore.it/moreai2024/