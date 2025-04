Interinali per sostituire dipendenti assenti: dal comune altri 390.000 euro per un anno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Comune di Modena ha deciso di proseguire sulla strada del lavoro interinale per garantire continuità nei servizi sociali e assistenziali. Dal 2019, la collaborazione con Orienta S.p.A. ha permesso di gestire la sostituzione del personale assente nelle strutture protette socio sanitarie, assicurando la copertura necessaria nelle fasi critiche di assenza, più o meno prolungata, di personale dipendente.



Il rinnovo del contratto e il recente aumento di budget

Con la determinazione dirigenziale n. 599/2025, il Comune ha affidato nuovamente a Orienta S.p.A. il servizio di somministrazione di personale per il periodo 1° aprile 2025 - 31 marzo 2026, per un importo di 390.656 euro. Una cifra importante, che testimonia la necessità di ricorrere a lavoratori esterni per garantire il funzionamento dei servizi fondamentali in settori altrettanto fondamentali pubblici nelle strutture socio-assistenziali.



Non è tutto: nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha deliberato un aumento del valore del contratto di 25.950,16 euro, destinato in particolare alla Casa Residenza per Anziani Cra Vignolese. Un passo necessario per rispondere all’urgenza di potenziare il coordinamento assistenziale, grazie all’inserimento di un Responsabile delle Attività Assistenziali (RAA). Una figura ritenuta cruciale, che si occupa di garantire l’organizzazione e la qualità del servizio offerto agli ospiti della struttura.Se da un lato il ricorso al lavoro somministrato ha permesso di coprire i vuoti nel personale e affrontare le emergenze con rapidità, dall’altro non rappresenta mai una soluzione definitiva. L’instabilità contrattuale dei lavoratori interinali porta inevitabilmente a una minore continuità nella gestione dei servizi, con effetti sul livello di esperienza e sulla qualità del lavoro svolto. Inoltre, i costi di somministrazione includono non solo le retribuzioni, ma anche il cosiddetto mark-up aziendale e gli oneri fiscali, rendendo presumibilmente questa scelta economicamente più onerosa rispetto all’assunzione diretta.