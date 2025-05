Irregolarità igienico-sanitarie: a Modena sanzionati una pasticceria e un negozio etnico

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua

I Carabinieri del Nas di Parma, nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma, hanno effettuato nei giorni scorsi, una serie di ispezioni presso attività di ristorazione, pasticcerie e gastronomie, riscontrando diverse violazioni e comminando sanzioni amministrative. A Modena, durante un’ispezione igienico-sanitaria presso una pasticceria, i militari hanno rilevato carenze igienico-sanitarie dovute alla presenza di sporcizia diffusa su tutte le superfici, intonaco danneggiato alle pareti, polvere e residui alimentari sui pavimenti e un magazzino ingombrato da materiale vario, ostacolante le operazioni di pulizia. Al legale responsabile è stata contestata una violazione amministrativa con sanzione pecuniaria di 1.000 euro. Sempre a Modena, in un ristorante etnico, i militari hanno rilevato carenze igienico-sanitarie nei locali cucina e magazzino, tra cui sporcizia vetusta, assenza di zanzariere alle finestre, ragnatele e polvere diffuse, sacchi di riso a diretto contatto con il pavimento e contenitori dei rifiuti privi di sistema a pedale. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa sempre di 1.000 euro.

