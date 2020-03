La favola: il rugby e il coronavirus

In un piccolo paese della Padania esistevano delle strane creature, i rugbysti. Questi esseri erano sconosciuti per molte persone… erano davvero strane. Amavano rotolarsi nel fango e giocare a un gioco molto strano con delle regole assurde. La loro palla aveva una forma insolita e non rimbalzava.L’aspetto più particolare era che la loro palla doveva essere portata avanti ma passandola all’indietro. Tra questi strani esseri c’erano Mordicchio e Schizzetto, che erano sempre pronti a rotolarsi nel fango.Un bel giorno, però, tutto cambia. arriva un mostriciattolo di nome Covid con in testa una strana corona e mentre passa vicino, tutti iniziano a starnutire.Nessuno l’aveva mai visto eppure in televisione ne parlavano già tutti. Era nato in Cina ma aveva deciso di girare tutto il mondo.Prese il treno, l’aereo, la nave e l’automobile..Cosi tutti gli abitanti dei paesi che lui aveva visitato presero il raffreddore e furono costretti a stare chiusi in casa senza toccarsi.Ma le nostre strane creature del paese nella Padania non volevano rinunciare a rotolarsi nel fango, cosi indossarono la mascherina e iniziano a correre mentre il Covid era dietro di loro che cercava di prenderli.Per incanto la loro strana palla colpisce la corona del mostriciattolo e viene sbalzata via.Covid si ritrova a terra privo della sua corona che lo rendeva invincibile.Mordicchio e Schizzetto, sulla linea di meta, schiacciano la corona che si frantumò in mille pezzi.Il sortilegio è stato rotto. La gente non ha più il raffreddore e può finalmente uscire di casa e abbracciarsi…E i nostri rugbysti possono tornare a rotolarsi nel fango più felici che mai.Grazie come sempre ai bimbi per i loro racconti e i loro disegni e grazie alla maestra Paola con la quale ormai la redazione de La Pressa ha un appuntamento fisso e ne siamo lieti. Un saluto grande grande ai bimbi di Villanova e a tutti quelli che ci stanno leggendo e che i loro racconti e la loro dolcezza siano tramite di una Benedizione per tutti. Storie e disegni possono sempre essere inviati a redazione@lapressa.it