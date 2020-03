La mano di Thomas e quella 'protetta' della mamma infermiera

'Mi proteggo per proteggerti, con amore, la tua mamma'. La dedica sul disegno di Thomas, 7 anni, questa volta la fa la mamma infermiera: due mani, quella del bimbo e quella della mamma col guanto che si toccano. Un invito preciso a tutelare la salute degli operatori sanitari. 'L'importanza di proteggersi per veder crescere i nostri figli: guanti doppi, maschere, tutte, camice, occhiali e calzari...'Grazie ancora per questo disegno e un grazie ai tanti bambini che continuano ad inviarli a La Pressa