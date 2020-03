La mappa dei contagi nel modenese: 10 casi a Castelfranco e 11 a Carpi

Dei 104 nuovi casi di coronavirus in più registrati oggi in provincia di Modena 58 sono in isolamente familiare, 5 in terapia intensiva e 40 ricoverati in altri reparti. L'età varia dai 96 ai 22 anni.Un uomo di 81 anni di MaranelloUn uomo di 73 anni di FioranoUn uomo di 77 anni CastelfrancoUn uomo di 84 anni di SolieraUna donna di 85 anni di CarpiUna donna di 99 anni di ModenaUna donna di 79 anni di ModenaUn uomo di 71 anni di ModenaUna donna di 92 anni di SpilambertoUn uomo di 57 anni di Vignola con quadro clinico con diversi fattori di rischioUn uomo di 74 anni di FormigineUn uomo di 87 anni di SassuoloBastiglia 2Bomporto 1Campogalliano 1Camposanto 1Carpi 11Castelfranco 10Castelnuovo 3Cavezzo 1Finale Emilia 1Fiorano M. 2Formigine 6Guiglia 1Lama Mocogno 2Maranello 2Medolla 1Mirandola 3Modena 26Nonantola 2Pavullo 3Polinago 1Sassuolo 5Serramazzoni 2Soliera 2Spilamberto 3Vignola 5Non residenti in provincia 6In totale alla data di oggi sono 35 le persone guarite clinicamente, con alcune variazioni dovute a correzioni di residenza o di azienda sanitaria di cui 2 con anche il doppio tampone positivo.